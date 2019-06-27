Європейські ігри 2019 у Мінську: український борець Гор Оганнесян здобуває бронзову медаль
Борець вільного стилю Гор Оганнесян (вагова категорія – до 65 кг) здобуває бронзову нагороду II Європейських ігор у Мінську.
У поєдинку за третє місце українець переміг представника Вірменії Володю Франгуляна 8:2. Золото здобув азербайджанець Алієв Гаджі, який переміг Владімера Хінчегашвілі з Грузії 10:2.
До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
Ця нагорода стала вже 24-ю для збірної України. В активі "синьо-жовтих" – 6 золотих, 10 срібних та 8 бронзових медалей.
Джерело: 24 канал
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