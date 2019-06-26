Європейські ігри 2019: Україна виборола дві срібні медалі з веслування на байдарках та каное

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Європейські ігри 2019: Україна виборола дві срібні медалі з веслування на байдарках та каное

Збірна України на II Європейських іграх 2019 у Мінську здобуває чергові нагороди. Цього разу срібні нагороди у веслуванні на байдарках.

До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України

Байдарка-двійка у складі Олега Кухарика та Олександра Сиромятникова здобуває срібні медалі на дистанції 1000 м. Вони показали час 3:18.865. переможцями стали німці Макс Хофф та Якоб Шопф. Їх час 3:18.175. Третіми стали росіяни.

Також Юрій Вандюк та Андрій Рибачок здобули срібні нагороди на дистанції 1000 м на каное-двійці. Їх час – 3:41.692, у той час як переможці з Румунії фінішували з часом 3:40.919. Треті – росіяни.

Це вже 20- та 21-а медалі України на турнірі.

До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: розклад змагань

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Теги: Європейські ігри 2019 Новини Спорту Веслування Спорт
Джерело: 24 канал
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