Європейські ігри 2019: українці вибороли срібло у стрибках на батуті

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Європейські ігри 2019: українці вибороли срібло у стрибках на батуті

Збірна України здобула чергові нагороди на II Європейських іграх 2019 у Мінську. Цього разу – у стрибках на батуті.

До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України

Українські батутисти Антон Давиденко і Микола Просторов показали другий результат у синхронних стрибках. За свій виступ наш дует отримав 51,350. При цьому переможцям – полякам Лукашу Яворскі та Артуру Закревскі вони програли лише 0,1 бала.

Третіми стали французи, які набрали лише 50,790.

Срібна медаль Антона Давиденка та Миколи Просторова стала 18-ю для збірної України. 

До речі: Європейські ігри 2019 у Мінську: розклад змагань

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Європейські ігри 2019
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