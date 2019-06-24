Європейські ігри 2019: українці вибороли срібло у стрибках на батуті
Збірна України здобула чергові нагороди на II Європейських іграх 2019 у Мінську. Цього разу – у стрибках на батуті.
До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
Українські батутисти Антон Давиденко і Микола Просторов показали другий результат у синхронних стрибках. За свій виступ наш дует отримав 51,350. При цьому переможцям – полякам Лукашу Яворскі та Артуру Закревскі вони програли лише 0,1 бала.
Третіми стали французи, які набрали лише 50,790.
Срібна медаль Антона Давиденка та Миколи Просторова стала 18-ю для збірної України.
До речі: Європейські ігри 2019 у Мінську: розклад змагань
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