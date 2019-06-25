Європейські ігри у Мінську: Україна здобуває чергові срібні медалі

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Марина Кийко
Марина Кийко

Другий день поспіль стрибки на батуті приносять Україні медаль II Європейських ігор у Мінську. У середу, 25 червня, у синхронних стрибках срібні нагороди вибороли Марина Кийко та Світлана Малькова.

Українська пара Марина Кийко і Світлана Малькова отримала за свій виступ 48,240 балів, поступившись лише господаркам змагань Ганні Ганчаровій і Марії Махаринській з Білорусі (50,230).

До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України

Варто додати, що це вже друга срібна медаль збірної України у стрибках на батуті. За день до цього срібні нагороди вибороли Антон Давиденко і Микола Просторов у синхронних стрибках.

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Теги: Новини Спорту Спорт Європейські ігри 2019
Джерело: 24 канал
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