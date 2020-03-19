Європейські топ-чемпіонати можуть втратити до 4 мільярдів євро через коронавірус

Через зупинку чемпіонатів через спалах коронавірусу у світі, європейські топ-чемпіонати можуть зазнати чималих збитків.

Консалтингова компанія KPMG провела дослідження, порахувавши, які суми втратять національні чемпіонати, якщо вони таки не будуть дограні через спалах коронавірусу. Для топ-5 ліги Європи (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція) ця сума загалом склала 4 мільярди євро, пише The Guardian.

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Для підрахунку втрат бралися загальний потенційний дохід матчу, трансляція та комерційні доходи.

Якщо матчі не будуть дограні, то найбільше втратить Англійська прем'єр-ліга – 1,25 мільярда євро. При цьому що в АПЛ залишилося зіграти менше матчів, аніж в інших чемпіонатах (за винятком німецької Бундесліги, де лише 18 команд, а не 20). З цієї суми 800 мільйонів євро – дохід від трансляції, який не буде отриманий.

Щодо інших чемпіонатів, то іспанська Ла Ліга втратить 600 мільйонів євро, італійська Серія А – 450 мільйонів євро, німецька Бундесліга – 400 мільйонів євро, а французька Ліга 1 – 200 мільйонів євро.

Та варто відзначити, що ці розрахунки були зроблені до того, як УЄФА офіційно переніс Євро-2020 на наступний рік. Відтак національні чемпіонати мають ще час, щоб закінчити свої турніри до 30 червня.

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