Європейський футбол повертається: Німеччина стане прикладом для інших

Уже в цю суботу, 16 травня, поновлюються матчі чемпіонату Німеччини. Бундесліга першої з найсильніших клубних футбольних змагань Європи зважилася вийти з карантину і дограти турнір. Правда, поки що матчі будуть проходити без глядачів.

Не спілкуватися з сусідами та не користуватися громадським транспортом

Також буде багато інших обмежень, пише 24 канал. До кінця сезону родичі футболістів будуть здавати тести на коронавірус. Самим же гравцям не можна контактувати з сусідами та користуватися громадським транспортом. Якщо ж хтось, з ким гравець контактував, порушить правила соціального дистанціювання, то футболістові доведеться повернуться на карантин. Також відомо, що Бундеслізі знадобиться близько 25 тисяч тестів для гравців і персоналу клубів, щоб завершити сезон.

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Бундеслізі загрожували збитки в 750 мільйонів євро

Чи не головна причина відновлення чемпіонату Німеччини – гроші. Карантин виявився для багатьох клубів фінансовим тягарем, адже доходів від матчів не стало. Якби сезон не дограли, то загальна сума збитків склала б приблизно 750 мільйонів євро. Про це заявив генеральний директор Бундесліги Крістіан Зайферт.

Безконтактні тренування і закриті душові

Те, як саме команди завершать чемпіонат, буде сильно залежати від фізичної готовності футболістів. У чи не гіршому становищі опинився "Вердер", який останнім зміг оформити дозвіл на відновлення тренувань.

Практично всі команди тепер використовують свої власні системи підготовки в умовах карантину. У "Лейпцигу" тренувальний майданчик розділений на секції. У "Баєрі" футболісти займаються в залежності від своєї позиції на полі. Наприклад, ті, хто грають на лівому фланзі, працюють в окремій групі. "Баварія" проводить безконтактні тренування, після яких не можна навіть помитися, оскільки душові на базі закриті. У тому числі і їдальня, тому всі забирають їжу додому. Також в роздягальні можна перебувати максимум двом гравцям одночасно.

Чимало заходів буде прийнято і під час матчів. Таких як дезінфекція м'ячів до і під час гри. Запасні гравці повинні будуть сидіти на лавці на деякій відстані один від одного, тренерів зобов'яжуть бути в масках. Вболівальників, які спробують проникнути на стадіон, вже попередили, що в такому випадку вони лише нашкодять своїй команді. За таку витівку вже передбачені технічні поразки.

Головною ж подією найближчого туру буде знамените "рурське дербі" – матч між дортмундською "Боруссією" та "Шальке". За прогнозами букмекерів, більше шансів на перемогу у дортмундців, але, в останні роки їм не так часто вдавалося обіграти своїх принципових суперників.