Європейський чемпіонат, де грають українські футболісти, офіційно буде відновлено: дата

Угорщини офіційно відновлює футбольний сезон, який був перерваний через пандемію коронавірусу. Сезон в Угорщині відновиться 23-го травня.

Федерація футболу Угорщини повідомляє, що сезон відновиться 23-го травня двома матчами Кубка Угорщини і одним поєдинком чемпіонату.

До речі Сезон УПЛ офіційно запропонували дограти у Києві

Ймовірно, матч чемпіонату пройде за участю "Ференцвароша", який очолює українець Сергій Ребров.

Уряд країни в рамках пом'якшення карантину вже дозволив командам тренуватися, а також проводити матчі без уболівальників на трибунах.

При цьому сезони в нижчих лігах відновлені не будуть. Це ж стосується футзалу та аматорських чемпіонатів.

Скільки українців у чемпіонаті Угорщини? За даними Transfermarkt, там виступає 29 футболістів, які мають український паспорт. Серед них гравці збірної України Ігор Харатін та Іван Петряк.

Угорщина стане другою після Польщі, хто офіційно оголосив про відновлення футбольного сезону.

29 травня футбольний сезон відновиться у Польщі. Також триває футбольний сезон у Білорусі.

6-го травня уряд Німеччини буде вирішувати, чи дозволяти відновлювати матчі першої та другої Бундесліги. Очікується, що в Німеччині футбол повернеться 15 травня.

В Україні з 12 травня будуть дозволені командні тренування. Український чемпіонат може відновитися 30 травня.

Натомість футбольний сезон достроково завершено у Франції та Нідерландах.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.