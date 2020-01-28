Європейський клуб хоче достроково повернути українця в "Шахтар"

Центральний захисник "Шахтаря" Валерій Бондаренко, який в нинішньому сезоні виступає на правах оренди в португальській "Віторії" Гімарайнш, може повернутися до складу "гірників".

Українець повинен покинути португальський клуб до закриття трансферного вікна, повідомляє Guimaraesdigital.com.

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Минулого тижня "Віторія" підписала захисника "Астон Вілли" Іса Сулімана і тепер в команді п'ять центрбеків. Цей трансфер посприяв бажанням португальців розлучитися з Бондаренком.

Валерій виступає за "Віторію" з червня минулого року. Орендна угода розрахована до кінця сезону. Раніше повідомлялося, що "Віторія" не має наміру продовжувати оренду українця.

В останній раз Бондаренко грав за першу команду "Віторії" 29 вересня. Всього в нинішньому сезоні українець провів сім матчів за португальський клуб, відзначившись одним голом. Він пропустив частину сезону через травму руки.