Європейський клуб хоче утримати лідера збірної України

Директор бельгійського "Гента" Іван Де Вітте розповів, що клуб має намір утримати своїх лідерів якомога довше.

Нещодавно український форвард Роман Яремчук підписав з "Гентом" новий контракт, розрахований до 2023 року, і керівництво клубу розраховує на тривалий термін зберегти своїх лідерів.

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"Я не знаю, що трапиться далі з нашими провідними гравцями, але ми зробимо все, щоб утримати нашу команду разом. Це стосується і Романа Яремчука, і Джонатана Девіда, з якими ми підписали контракти", – сказав Де Вітте.

До слова, за "Гент" виступають ще два гравці збірної України – захисник Ігор Пластун і півзахисник Роман Безус.

Влітку інтерес до Яремчука проявляли декілька клубів Серії А і Бундесліги. Також на українця звернув увагу "Галатасарай".

У нинішньому сезоні 23-річний Яремчук провів 21 матч за "Гент", відзначившись 14 голами і 4 результативними передачами.

Наразі "Гент" йде на 2-му місці в чемпіонаті Бельгії, поступаючись лідеру "Брюгге" 5 очок. У наступному турі 21 листопада команда на виїзді зіграє проти "Антверпена".