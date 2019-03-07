Європейський клуб звільнив головного тренера після вильоту з Ліги чемпіонів

Італійська "Рома" після вильоту з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів офіційно звільнила головного тренера Еусебіо Ді Франческо.

49-річний фахівець від сьогодні більше не є тренером "Роми".

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В італійському клубі подякували Ді Франческо за роботу, яку він виконав у команді.

L’#ASRoma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club.



La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro. https://t.co/WX5DQNd0Sw pic.twitter.com/L5iXqw8Cv9 — AS Roma (@OfficialASRoma) 7 марта 2019 г.

Головною причиною відставки Ді Франческо став виліт з Ліги чемпіонів. "Рома" поступилася португальському "Порту". Окрім того, "вовки" проводять невдалу кампанію на внутрішній арені, де наразі перебувають на 5 місці в турнірній таблиці.

Ді Франческо почав працювати в "Ромі" у 2017 році. Разом з командою тренер не виграв жодного кубку. У його активі бронзові нагороди сезону 2017/2018.

За інформацією Sky in Italy, наступним тренером римлян буде Клаудіо Раньєрі, якого недавно звільнили з "Фулхема". Італійський фахівець свого часу вже очолював "Рому" (2009-2011 роки).

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