Європейський клуб звільнив головного тренера після вильоту з Ліги чемпіонів
Італійська "Рома" після вильоту з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів офіційно звільнила головного тренера Еусебіо Ді Франческо.
49-річний фахівець від сьогодні більше не є тренером "Роми".
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В італійському клубі подякували Ді Франческо за роботу, яку він виконав у команді.
Головною причиною відставки Ді Франческо став виліт з Ліги чемпіонів. "Рома" поступилася португальському "Порту". Окрім того, "вовки" проводять невдалу кампанію на внутрішній арені, де наразі перебувають на 5 місці в турнірній таблиці.
Ді Франческо почав працювати в "Ромі" у 2017 році. Разом з командою тренер не виграв жодного кубку. У його активі бронзові нагороди сезону 2017/2018.
За інформацією Sky in Italy, наступним тренером римлян буде Клаудіо Раньєрі, якого недавно звільнили з "Фулхема". Італійський фахівець свого часу вже очолював "Рому" (2009-2011 роки).
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