Ймовірні суперники "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів

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Ймовірні суперники "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів

У понеділок, 5 серпня, відбудеться жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів. На цій стадії турніру може зіграти й київське "Динамо".

Жеребкування раунду плей-офф відбудеться ще до перших матчів третього раунду кваліфікації, в якому зіграє київське "Динамо". Кияни спочатку на виїзді у вівторок, 6 серпня, зіграють проти бельгійського "Брюгге". Матч-відповідь відбудеться 13 серпня.

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Якщо "Динамо" пройде "Брюгге", то у плей-офф кваліфікації зіграє або з переможцем пари "Істанбул" – "Олімпіакос", або "Базель" – ЛАСК. Перші матчі – 21-21 серпня, матчі-відповіді – 27-28 серпня.

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Теги: Ліга чемпіонів Динамо Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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