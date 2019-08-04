Ймовірні суперники "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів
У понеділок, 5 серпня, відбудеться жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів. На цій стадії турніру може зіграти й київське "Динамо".
Жеребкування раунду плей-офф відбудеться ще до перших матчів третього раунду кваліфікації, в якому зіграє київське "Динамо". Кияни спочатку на виїзді у вівторок, 6 серпня, зіграють проти бельгійського "Брюгге". Матч-відповідь відбудеться 13 серпня.
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Якщо "Динамо" пройде "Брюгге", то у плей-офф кваліфікації зіграє або з переможцем пари "Істанбул" – "Олімпіакос", або "Базель" – ЛАСК. Перші матчі – 21-21 серпня, матчі-відповіді – 27-28 серпня.
Джерело: 24 канал
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