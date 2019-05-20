Ймовірні суперники "Шахтаря" у груповому етапі Ліги чемпіонів

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"Шахтар" зіграє у Лізі чемпіонів
"Шахтар" зіграє у Лізі чемпіонів / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" достроково став чемпіоном України. І точно зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів. Там на "гірників" вже чекають ймовірні суперники.

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Вже відомі 22 команди, які зіграють у груповому етапі Ліги чемпіонів. Загалом прямі путівки отримають 26 команд. Ще шість місць будуть розіграні у кваліфікації, через яку доведеться пробиватися і "Динамо".

Поки "Шахтар" займає 16-місце у рейтингу клубів УЄФА. Але вище нього одна команда, яка точно не зіграє у Лізі чемпіонів наступного сезону – іспанська "Севілья". Ще дві команди можуть опинитися за бортом ЛЧ – італійська "Рома" (команда наразі на шостому місці у чемпіонаті) та англійський "Арсенал". "Каноніри" виступлять у Лізі чемпіонів лише у випадку перемоги в фіналі Ліги Європи. Адже у чемпіонаті Англії команда займала п'яте місце.

Тож "Шахтар" буде у другому кошику під час жеребкування. Серед ймовірних суперників з першого кошику – "Барселона", "Манчестер Сіті", "Ювентус", "Баварія" та ПСЖ. Також у першому кошику буде російський "Зеніт", але українські та російські футбольні клуби розводять у єврокубках. Ще два місця у першому кошику отримають переможці Ліги чемпіонів ("Ліверпуль" – "Тоттенхем") та Ліги Європи ("Челсі" – "Арсенал") цього сезону.

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"Шахтар" точно не зіграє проти іспанських "Атлетіко" та "Реалу", італійського "Наполі", а також німецької Боруссії" з Дортмунда, які опиняться у другому кошику. Щодо решти команд, то все буде залежати від фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи. А також чи проб'ється у Лігу чемпіонів "Порту". Інші претенденти на другий кошик – "Челсі", "Ліверпуль" чи "Тоттенхем".

Щодо суперників з інших кошиків, то тут італійська "Валенсія", німецькі "РБ Лейпциг" та "Байєр", французький "Лілль", португальська "Бенфіка", бельгійський "Генк", турецький "Галатасарай" та австрійський "Зальцбург".

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга чемпіонів Шахтар
Джерело: 24 канал
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