Ймовірні суперники "Зорі" у кваліфікації Ліги Європи

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"Зоря" зіграє у кваліфікації Ліги Європи
"Зоря" зіграє у кваліфікації Ліги Європи / ФК "Зоря"

Після жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, стали відомі ймовірні суперники луганської "Зорі". Український клуб стартуватиме з другого кваліфікаційного раунду.

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Загалом під час жеребкування команди були поділені на групи заради зручності. "Зоря" при жеребкуванні другого кваліфікаційного раунду буде сіяною. Тож серед її можливих суперників будуть:

Переможець пари "Домжале" (Словенія) – "Бальцан" (Мальта)
Переможець пари "Фола" (Люксембург) – "Чіхура" (Грузія)
Переможець пари "Чукарічкі" (Сербія) – "Бананц" (Вірменія)
Переможець пари "Будучность" (Чорногорія) – "Транс" (Естонія)
"Віторул" (Румунія)

Перші матчі у "Зорі" відбудуться 25 липня та 1 серпня. Жеребкування другого раунду пройде 19 червня о 15.00 в Ньйоні. Як і раніше, всі домашні матчі, аж до групового етапу, "Зоря" проведе на стадіоні "Славутич арена" у Запоріжжі. По групі питання буде вирішуватися окремо в ході візиту делегації УЄФА.

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Теги: Футбол Спорт ФК Зоря Ліга Європи
Джерело: Команда №1
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