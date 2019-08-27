Ймовірний суперник Ломаченка з чемпіонським поясом дізнався дату наступного бою

Бій чемпіона світу за версією IBF в легкій вазі Річарда Коммі та обов'язкового претендента Теофімо Лопеса отримав дату і місце проведення.

Боксери вийдуть в ринг 14 грудня в Нью-Йорку. Бій відбудеться на арені "Медісон Сквер Гарден".

Переможець цієї пари у майбутньому може вийти на бій проти українця Василя Ломаченка. Він є чинним чемпіоном світу у легкій вазі за версіями WBO та WBA. У суботу, 31 серпня, Ломаченко битиметься з Люком Кемпбеллом за вакантний титул чемпіона за версією WBC. У випадку перемоги у цьому бою, а згодом завоювання титулу IBF, за яким і боротимуться Коммі та Лопес, Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу.

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