Ймовірно, це був мій останній чемпіонат світу, – депутат Беленюк натякнув на завершення кар'єри

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк прокоментував перемогу на чемпіонаті світу з боротьби в Нур-Султані (Казахстан).

Для нього ці змагання стануть останніми. Про це спортсмен написав на своїй сторінці в Instagram.

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Ось і закінчився чемпіонат світу для борців греко-римського стилю. Для мене, найімовірніше, це остання світова першість і шалено радий закінчити її на вищому щаблі п'єдесталу пошани,

– написав Жан Беленюк.

Спорт 24 писав, що 16 вересня Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг. Також він кваліфікувався на Олімпійські ігри-2020.

Після Олімпіади в Токіо срібний призер ігор в Ріо-де-Жанейро планує завершити спортивну кар'єру.

Також Жан Беленюк є депутатом Верховної Ради України IX скликання від партії "Слуга народу".