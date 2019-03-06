Ймовірного суперника Ломаченка розшукує поліція

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Джервонта Девіс
Джервонта Девіс

Чемпіона світу за версією WBA в другій напівлегкій вазі Джервонту Девіса розшукує поліція. Йому загрожує тюремний термін та штраф.

Ще 17 лютого в торговому центрі у Вірджинії (США) боксер вступив у словесний конфлікт з невідомим чоловіком біля банкомата. За словами очевидців, Девіс почав кричати на людину, і влаштував штовханину. На місце події була викликана поліція. Джервонта вороже ставився до поліцейських. Один зі свідків каже, що він бачив, як Девіс штовхає одного з офіцерів з використанням нецензурної лексики, не дивлячись на спроби друзів боксера утримати його. Однак тоді Девіс не був офіційно заарештований. 

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Тепер же поліцейські виписали ордер на арешт Джервонти Девіса, повідомляє TMZ Sports. Максимальне покарання за таке правопорушення в штаті Вірджинія – рік позбавлення волі та штраф у розмірі 2500 доларів.

У вересні минулого року Девіс був заарештований після нібито бійки на вулиці у Вашингтоні.

Раніше Девіс неодноразово висловлював бажання провести бій з чемпіоном світу за версіями WBA і WBО в легкій вазі Василем Ломаченком. Зокрема, Джервонта впевнений, що зможе перемогти Ломаченка. Серед головних недоліків українця він відзначає те, що Василь надто зверхньо ставиться до своїх опонентів у ринзі.

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Ломаченко ж заявляв, що його ціль на наступний рік – об'єднати всі титули в легкій вазі та битися з тими бійцями, які занадто багато базікають. Зокрема, Василь хоче провести бій проти Джервонти Девіса.

Хто такий Джервонта Девіс?24-річний американський боксер на прізвисько "Танк", який виступає у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) і є чемпіоном за версією WBA. На професійному ринзі Девіс провів 21 бій і всі виграв – 20 нокаутів. Його зріст 166 см, а розмах рук – 171 см. Промоутер Девіса – легендарний екс-боксер Флойд Мейвезер-молодший.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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