Йоганнес Бьо оформив золотий дубль на етапі в Хохфільцені, Підручний – в топ-20

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Результати гонки переслідування в Хохфільцені / Фото з відкритих джерел

У Хохфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.

Перемогу здобув Йоганнес Тінгнес Бьо. Норвежець, який стартував першим, пройшов дистанцію без промахів і на фініші випередив росіянина Олександра Логінова на 33,5 секунди. Третє місце зайняв Емільєн Жаклен з Франції.

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Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який фінішував на 16-й позиції. Антон Дудченко зайняв 32-е місце, Артем Прима завершив гонку на 51-й позиції.

15 грудня в Хохфільцені відбудеться чоловіча класична естафета і жіноча гонка переслідування. Сьогодні в жіночій естафеті збірна України посіла четверте місце.

1. Йоганнес Тінгнес Бьо (0 + 0 + 0 + 0) 31:27,0
2. Олександр Логінов (0 + 0 + 0 + 0) +33,5
3. Емільєн Жаклен (0 + 0 + 0 + 0) +40,5
...
16. Дмитро Підручний (0 + 1 + 1 + 1) +1:57,2
32. Антон Дудченко (0 + 0 + 0 + 1) +3:27,1
51. Артем Прима (0 + 2 + 0 + 2) +5:27,2

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Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону Дмитро Підручний Артем Прима
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