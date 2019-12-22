Йоганнес Бьо виграв перший мас-старт сезону, Підручний через падіння провалив гонку

У французькому Ансі в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону відбувся перший мас-старт сезону. Впевнену перемогу здобув лідер загального заліку норвежець Йоганнес Бьо.

Йоганнес Бьо захопив лідерство після стрільби лежачи. На двох вогневих рубежах норвежець відстрілявся на нуль і наростив перевагу над Емільєном Жакленом і Тар'єй Бьо до 18 секунд.

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Після першої стрільби стоячи Бьо пішов на штрафне коло. Цим не зміг скористатися француз Жаклен, який теж допустив промах, а Тар'єй Бьо надто довго стріляв. Відтак, відставання між братами Бьо у 24 секунди збереглося.

Останній вогневий рубіж Йоганнес Бьо подолав чисто й не залишив шансів суперникам. Норвежець виграв перший мас-старт сезону.

Друге місце в Тар'єй Бьо вирвав Жаклен. Француз за 25 секунд закрив 5 мішеней на останній стрільбі. Тар'єй Бьо після кола штрафу не зумів дістати француза й фінішував третім.

Як виступив Підручний?

На початку мас-старту австрієць Фелікс Ляйтнер зіпсував гонку єдиному представнику України Дмитру Підручному.

За словами тренера українців Юрая Санітри, Дмитро впав на першому колі після того, як його обійшов Фелікс Ляйтнер. Унаслідок падіння в українця відкрилося кріплення й він втратив понад хвилину.

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До честі Дмитра слід сказати, що перші два вогневі рубежі він подолав чисто. На першій стійці українець не закрив одну мішень. Після кола штрафу Дмитро вийшов на дистанцію 22-м.

Ще один промах Дмитро допустив на другій стійці та не зміг поборотися за потрапляння у топ-20. Підручний посів 23-е місце.