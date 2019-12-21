Йоганнес Бьо вкотре впевнено переміг в гонці переслідування, Підручний – в топ-20

У французькому Ансі завершилася чоловіча гонка переслідування в рамках Кубка світу з біатлону.

Перемогу в гонці здобув Йоханнес Тіннес Бе. Норвежець допустив один промах, але знову був швидкий на лижні.

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Другим став Кантен Фійон Майє. Француз був точний на всіх вогневих рубежах, однак на фініші програв 22 секунди. Трійку найсильніших замкнув Ветле Шостад Крістіансен. Норвежець промазав лише один раз і відстав від переможця на одну хвилину.

Найкращий результат з українців показав Дмитро Підручний. Він допустив 5 промахів і фінішував 20-м. Крім Підручного, Україну в гонці представляли Артем Прима (27), Антон Дудченко (29) і Руслан Ткаленко (47).

Кубок світу в Ансі. Чоловіча гонка переслідування

1. Йоганнес Бьо 30:07.8

2. Кантен Фійон Майє +22.0

3. Ветле Шостад Крістіансен +1:00.0

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20. Дмитро Підручний (0+1+2+2) +2:55.0

27. Артем Прима (0+0+1+2) +3:07.8

29. Антон Дудченко (0+0+1+1) +3:15.6

47. Руслан Ткаленко (1+1+0+2) +4:25.3