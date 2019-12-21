24 канал техно lifestyle Економіка Здоровʼя футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Йоганнес Бьо вкотре впевнено переміг в гонці переслідування, Підручний – в топ-20

117 Читать новость на русском
Результати гонки переслідування в Ансі

У французькому Ансі завершилася чоловіча гонка переслідування в рамках Кубка світу з біатлону.

Перемогу в гонці здобув Йоханнес Тіннес Бе. Норвежець допустив один промах, але знову був швидкий на лижні.

Читайте також: Кубок світу з біатлону: Йоганнес Бьо захопив лідерство, Підручний у топ-20

Другим став Кантен Фійон Майє. Француз був точний на всіх вогневих рубежах, однак на фініші програв 22 секунди. Трійку найсильніших замкнув Ветле Шостад Крістіансен. Норвежець промазав лише один раз і відстав від переможця на одну хвилину.

Найкращий результат з українців показав Дмитро Підручний. Він допустив 5 промахів і фінішував 20-м. Крім Підручного, Україну в гонці представляли Артем Прима (27), Антон Дудченко (29) і Руслан Ткаленко (47).

Кубок світу в Ансі. Чоловіча гонка переслідування

1. Йоганнес Бьо 30:07.8
2. Кантен Фійон Майє +22.0
3. Ветле Шостад Крістіансен +1:00.0
...
20. Дмитро Підручний (0+1+2+2) +2:55.0
27. Артем Прима (0+0+1+2) +3:07.8
29. Антон Дудченко (0+0+1+1) +3:15.6
47. Руслан Ткаленко (1+1+0+2) +4:25.3

Що приготувати на сніданок швидко і легко – рецепти
сьогодні
4543
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону Дмитро Підручний Артем Прима
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:40 Кубок світу з біатлону-2019: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 2108
19 грудня 18:20 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 601
20 грудня 20:01 Формула-1: вболівальники вибрали найкращу гонку сезону
Вісент Луїс 117
20 грудня 19:08 "Барселона" в Лізі чемпіонів заробила більше, аніж переможець "Ліверпуль": суми призових
Ігор Саджениця 421
20 грудня 18:35 Гол у ворота російського "Зеніту" став найкращим у Лізі чемпіонів: відео
Юрій Семенюк 845
Новини
Більше новин
Залиште відгук