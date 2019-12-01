Йоганнес Бьо впевнено виграв спринт в Естерсунді, українці за межами топ-30

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Йоганнес Тінгнес Бьо / GETTY IMAGES

У шведському Естерсунді відбулася чоловіча спринтерська гонка в рамках першого етапу Кубка світу. Впевнену перемогу відсвяткував титулований Йоганнес Бьо.

Чинний володар Великого кришталевого глобуса допустив тільки один промах на двох вогневих рубежах і подолав дистанцію за 24 хвилини та 18 секунд.

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Брат Йоганнеса – Тар'єй Бьо програв 19 секунд і фінішував на другій позиції. Трійку найкращих замкнув росіянин Матвій Єлісєєв. Він відстрілявся на нуль і програв Бьо-старшому менше секунди.

Невдалою спринтерська гонка була для всіх українських спортсменів. Найкраще дистанцію подолав Артем Прима. З двома промахами на стійці Артем завершив гонку 35-м.

Все ті ж два промахи на стійці не дозволили розраховувати на позитивний результат Руслану Ткаленку, який фінішував 46-м. Антон Дудченко теж допустив два промахи й фінішував на 51-й сходинці.

Найкраще відстрілявся Тарас Лесюк, який допустив тільки один промах. Втім, швидкість не дозволила Лесюку претендувати на високі позиції й він фінішував 53-м.

Провалив гонку лідер збірної України Дмитро Підручний, який пропустив суботню естафету через травму. Дмитро з чотирма промахами фінішував 64-м.


Результати спринтерської гонки / скріншот

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини біатлону Дмитро Підручний Артем Прима
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