Йоганнес Бьо здобув Великий кришталевий глобус і чотири Малі, Підручний у топ-20

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Йоганнес Бьо
Йоганнес Бьо / twitter.com/mlnangalama

Норвезький біатлоніст Йоганнес Тінгнес Бьо зібрав усі кришталеві глобуси в рамках сезону 2018/2019.

Бьо впевнено здобув перемогу в загальному заліку, випередивши росіянина Олександра Логінова на 376 очок. Третє місце посів Кантен Фійон-Майє.

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В активі Бьо також чотири Малі кришталефі глобуси. Останній глобус норвежець здобув сьогодні, вигравши мас-старт.

Що стосується представників України, то найкращим у загальному заліку виявився Дмитро Підручний. Українець – 18-й. Посрияла цьому перемога на чемпіонаті світу у Швеції.

Артем Прима розмістився на 35 сходинці. Сергій Семенов – 54-й, Артем Тищенко – 85-й, Тарас Лесюк – 93-й, а Руслан Ткаленко – 98-й.

Перемогу в загальному заліку серед жінок виборола італійка Доротея Вірер. Окрім того, стали відомі переможці Кубка націй серед збірних. У чоловічому та жіночому заліку не було рівних Норвегії.

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Теги: Спорт Новини біатлону Новини Спорту Дмитро Підручний Артем Прима Артем Тищенко Сергій Семенов
Джерело: 24 Канал
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