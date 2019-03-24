Йоганнес Бьо здобув Великий кришталевий глобус і чотири Малі, Підручний у топ-20

Норвезький біатлоніст Йоганнес Тінгнес Бьо зібрав усі кришталеві глобуси в рамках сезону 2018/2019.

Бьо впевнено здобув перемогу в загальному заліку, випередивши росіянина Олександра Логінова на 376 очок. Третє місце посів Кантен Фійон-Майє.

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It's been a great final week here in @hkskifestival -- but winter has come to an end and the biathlon season comes to a close.



But don't worry, there's plenty of content in the wings! #HOL19



You can rewatch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Q ️ pic.twitter.com/N3egQWUo9k — IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.

В активі Бьо також чотири Малі кришталефі глобуси. Останній глобус норвежець здобув сьогодні, вигравши мас-старт.

Що стосується представників України, то найкращим у загальному заліку виявився Дмитро Підручний. Українець – 18-й. Посрияла цьому перемога на чемпіонаті світу у Швеції.

Артем Прима розмістився на 35 сходинці. Сергій Семенов – 54-й, Артем Тищенко – 85-й, Тарас Лесюк – 93-й, а Руслан Ткаленко – 98-й.

Перемогу в загальному заліку серед жінок виборола італійка Доротея Вірер. Окрім того, стали відомі переможці Кубка націй серед збірних. У чоловічому та жіночому заліку не було рівних Норвегії.

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