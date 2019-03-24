Йоганнес Бьо здобув Великий кришталевий глобус і чотири Малі, Підручний у топ-20
Норвезький біатлоніст Йоганнес Тінгнес Бьо зібрав усі кришталеві глобуси в рамках сезону 2018/2019.
Бьо впевнено здобув перемогу в загальному заліку, випередивши росіянина Олександра Логінова на 376 очок. Третє місце посів Кантен Фійон-Майє.
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В активі Бьо також чотири Малі кришталефі глобуси. Останній глобус норвежець здобув сьогодні, вигравши мас-старт.
Що стосується представників України, то найкращим у загальному заліку виявився Дмитро Підручний. Українець – 18-й. Посрияла цьому перемога на чемпіонаті світу у Швеції.
Артем Прима розмістився на 35 сходинці. Сергій Семенов – 54-й, Артем Тищенко – 85-й, Тарас Лесюк – 93-й, а Руслан Ткаленко – 98-й.
Перемогу в загальному заліку серед жінок виборола італійка Доротея Вірер. Окрім того, стали відомі переможці Кубка націй серед збірних. У чоловічому та жіночому заліку не було рівних Норвегії.
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