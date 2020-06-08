Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував скандальний епізод з дискваліфікацією форварда команди Артема Бєсєдіна за вживання забороненого препарату.

Артем Бєсєдін довів, коли був особисто присутній в УЄФА, що його провини немає. Заяву глава столичного клубу зробив в програмі "ПроФутбол".

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Ми вважаємо, що це мінімальний термін. Хоча я глибоко розібрався в цьому процесі, провини Бєсєдіна не було ніякої. Ми з ним не один раз говорили. Ось коронавірус пішов, можна сказати, йому на користь, що перенесли Євро-2020 на наступний сезон. Залишилося трохи почекати, півроку, і я думаю, що він буде в строю.

"Артем багато переосмислив, буде акуратніше. Тому що кожен несе відповідальність за ті дії, які ми робимо. Він не маленький хлопчик, якщо навіть прийняв таблетку, то повинен був уважно подивитися, що це, однозначно. Але те, що немає його провини, я в цьому впевнений на 200%. Тому і таке мінімальне було покарання. Він довів, особисто присутній в УЄФА, що його провини немає. Але він не міг піти повністю від відповідальності", – сказав Суркіс.

Що відомо про допінг Бєсєдіна?

У допінг-пробі футболіста був виявлений фенотропіл – заборонений стимулятор. Він збільшує мозкову активність і психічну енергію.

Форвард буцімто попросив у клубного лікаря, ймовірно Леоніда Миронова, таблетку від головного болю. Але медик помилково дав йому препарат, в якому діючою речовиною був фенотропіл.

Термін дискваліфікації Бєсєдіна