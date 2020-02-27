Його не зупинити: українець Селезньов забив 11-й гол за "Бурсаспор" у сезоні – відео

Український нападник "Бурсаспора" Євген Селезньов записав на свій рахунок 11-й гол за турецький клуб.

Українець забив єдиний м'яч у першому таймі поєдинку проти "Алтаю", який до цього вів у два м'ячі.

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В середині другого тайму українець отримав жовту картку. На 88-й хвилині Селезньов був замінений. Відзначимо, що сам поєдинок закінчився з рахунком 2:2.

Відео голу Селезньова