Його не зупинити: українець Селезньов забив 11-й гол за "Бурсаспор" у сезоні – відео
Український нападник "Бурсаспора" Євген Селезньов записав на свій рахунок 11-й гол за турецький клуб.
Українець забив єдиний м'яч у першому таймі поєдинку проти "Алтаю", який до цього вів у два м'ячі.
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В середині другого тайму українець отримав жовту картку. На 88-й хвилині Селезньов був замінений. Відзначимо, що сам поєдинок закінчився з рахунком 2:2.
Відео голу Селезньова
- У нинішньому сезоні 34-річний Селезньов провів 22 матчі за "Бурсаспор" у всіх турнірах, забивши одинадцять голів і віддавши дві результативні передачі.
- "Бурсаспор" йде на 4-му місці Першої ліги Туреччини. Наступний матч команда Селезньова проведе 1 березня проти "Умраніеспора".
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