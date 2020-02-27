24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Його не зупинити: українець Селезньов забив 11-й гол за "Бурсаспор" у сезоні – відео

- Читать новость на русском
Євген Селезньов / ФК "Бурсаспор"

Український нападник "Бурсаспора" Євген Селезньов записав на свій рахунок 11-й гол за турецький клуб.

Українець забив єдиний м'яч у першому таймі поєдинку проти "Алтаю", який до цього вів у два м'ячі.

Дивіться також: Воротар став героєм матчу Ліги чемпіонів, забивши вирішальний гол на останній хвилині гри: відео

В середині другого тайму українець отримав жовту картку. На 88-й хвилині Селезньов був замінений. Відзначимо, що сам поєдинок закінчився з рахунком 2:2.

Відео голу Селезньова

  • У нинішньому сезоні 34-річний Селезньов провів 22 матчі за "Бурсаспор" у всіх турнірах, забивши одинадцять голів і віддавши дві результативні передачі.
  • "Бурсаспор" йде на 4-му місці Першої ліги Туреччини. Наступний матч команда Селезньова проведе 1 березня проти "Умраніеспора".
Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Євген Селезньов
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 21:30 Бенфіка – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Юрій Семенюк
сьогодні 20:16 Воротар став героєм матчу Ліги чемпіонів, забивши вирішальний гол на останній хвилині гри: відео
Юрій Семенюк
сьогодні 10:10 Красиві та талановиті: найпривабливіші українські футзалістки – фото
Софія Кулай
сьогодні 07:40 "Ювентус" сенсаційно поступився "Ліону" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відео
Юрій Семенюк
26 лютого 20:01 Стартував перепродаж квитків на Євро-2020: ціна та де купити
Михайло Гема
Новини
Більше новин
Залиште відгук