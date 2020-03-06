Йому 15 років?: українська фехтувальниця Ольга Харлан весело "протролила" футболіста "Динамо"

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан взяла участь у програмі на YouTube. Українці показали фото відомого "динамівця" Віктора Циганкова, якого вона не впізнала.

Ольга Харлан – успішна українська фехтувальниця, яка відзначається чудовим почуттям гумору. Автори програми попросили назвати його ім'я і рід діяльності, але Ольга не змогла його впізнати та весело відповіла на запитання.

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Ольга Харлан вгадала те, що Віктор футболіст. Пояснюючи тим, що він дуже стильний, а більшість футболістів саме такі. А от сказати ім'я спортсменка так і не змогла.

Скільки йому років, 15? Не знаю його. Вибачте. Думаю, він мене теж не знає,

– весело відповіла спортсменка.

Також Ольга Харлан поділилась кого б взяла із собою зі спортсменів на безлюдний острів: "Потрібно когось сильно, це напевно Усик, він будував би будинок та добував їжу. Ілля Кваша ловив би рибу. Взяла ще з собою Дар'ю Білодід, вона красива та сильна, могла б себе і за мене захистити".

Додамо, що нещодавно українська фехтувальниця отримала оригінальний подарунок від компанії іграшок Mattel. Спортсменка отримала власну копію ляльки Барбі.

Ольга Харлан – олімпійська чемпіонка 2008 року у командній першості, срібна призерка Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро (командна шабля), бронзова призерка Олімпіади 2012 та 2016 років в індивідуальні шаблі.

Багаторазова чемпіонка світу та Європи.

Найкраща спортсменка року 2008 та 2009 років. Неодноразово відзначалась званням "Найкраща спортсменка місяця в Україні" та є рекордсменом серед українських спортсменів за кількістю цих нагород (12 відзнак).

2018 року Ольга виграла загальний залік Кубка світу з фехтування на шаблях.

Зазначимо, що Ольга Харлан претендує на звання "Герої спортивного року-2019". Переможця цієї номінації буде оголошено 9 березня.

Інтерв'ю Ольги Харлан дивіться відео