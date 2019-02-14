Юлія Джима фінішувала 10-ю в спринті, перемогу здобула Марте Олсбю

В американському Солт-Лейк-Сіті стартував восьмий етап Кубка світу. Першою гонкою заокеанського етапу став жіночий спринт, який виграла норвежка Марте Олсбю.

Норвежка з чистою стрільбою подолала дистанцію за 19 хвилин та 47 секунд. Фінка Кайса Мякяряйнен з одним промахом програла Олсбю 11 з половиною секунди та стала другою.

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Замкнула трійку лідерів німкеня Франциска Хільдебранд. З чистою стрільбою вона програла Олсбю 20 секунд.



Найкращою з українок виявилася Юлія Джима. Вона відстрілялася чисто й фінішувала 10-ю. Яна Бондар допустила один промах на стійці і продемонструвала 18 результат.

Надія Бєлкіна з двома помилками на вогневому рубежі тільки 54-а. На 73 місці спринт завершила Марія Кручова. Вона настріляла два промахи.

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