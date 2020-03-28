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Юлія Левченко показала, як потрібно поводитись під час карантину: фото

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Юлія Левченко / instagram.com/levchenkou

Українська легкоатлетка Юлія Левченко дотримується усіх запобіжних заходів та тренується вдома. Спортсменка показала, як потрібно поводити себе під час карантину.

Українська легкоатлета Юлія Левченко показує вболівальникам, що залишається вдома, тренується та дотримується усіх правил під час карантину.

Варто побачити Фізичні вправи, які можна робити вдома під час карантину: відео від Юлії Левченко

Цим фото спортсменка поділилась у своєму інстаграмі. Юлія Левченко цією світлиною закликала приєднуватись до неї та берегти своє здоров'я.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Yuliia Levchenko (@levchenkou)

Свою промо-кампанію на підтримку людей через пандемію коронавірусу запустив відомий спортивний бренд Nike. Гасло цієї акції – "Тренуйся вдома – грай за весь світ". 

Додамо, що легкоатлетка долучилась до промо-кампанії спортивного бренду.

Зараз як ніколи, ми одна команда,
– підписала Юлія.

  • Юлія спеціалізується в стрибках у висоту. Вона є срібною призеркою чемпіонату світу, чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2014 року.
  • Найкращий результат – 1,94 м у приміщенні та 2,01 м на відкритому повітрі.
  • Легкоатлетка є володаркою національного рекорду серед юніорів.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Спорту Спорт Карантин в Україні 2020 Легка атлетика Юлія Левченко
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