Юлія Левченко принесла збірній України срібну медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики

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Юлія Левченко
Юлія Левченко

Стрибунка у висоту Юлія Левченко виборола для України срібну медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщені. Ще дві українки зупинилися за крок до нагород.

Юлія Левченко стрибнула на 1,99 метра. Цього вистачило лише для срібної нагороди. Росіянка Марія Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором, показала на 2 сантиметри кращий результат.

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Третє місце зайняла литовка Айріне Пальшите. Вона стрибнула на 1,97 метра. Такий же результат в українки Катерини Табашник. Однак наша спортсменка поступилася суперниці кількістю спроб, тому лише четверта. П’ятий результат у ще однієї українки Ірини Геращенко – 1,94 метра.

Таким чином збірна України здобула п’ять нагород на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщені. Окрім срібної нагороди Левченко, медаль цієї проби виборов Андрій Проценко (стрибки у висоту). Також українки здобули три бронзові медалі – Ольга Саладуха (потрійний стрибок), Марина Бех-Романчук (стрибок у довжину) та Ольга Ляхова (біг на 800 метрів). 

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Теги: Спорт Новини Спорту Юлія Левченко Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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