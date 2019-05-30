Юлія Левченко стала другою на етапі Діамантової ліги
Українська легкоатлетка Юлія Левченко стала другою на стокгольмському етапі "Діамантової ліги".
Левченко з другої спроби підкорила планку на висоті 1,90 метри.
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Ще одна українка – 17-річна Ярослава Магучих – посіла четверте місце з результатом 1,87 метра.
Перемогу на змаганнях здобула росіянка Марія Ласіцкене, яка стрибнула на 1,92 метра.
Джерело: 24 канал
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