Юлія Левченко стала другою на етапі Діамантової ліги

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Українська легкоатлетка Юлія Левченко стала другою на стокгольмському етапі "Діамантової ліги".

Левченко з другої спроби підкорила планку на висоті 1,90 метри.

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Ще одна українка – 17-річна Ярослава Магучих – посіла четверте місце з результатом 1,87 метра.

Перемогу на змаганнях здобула росіянка Марія Ласіцкене, яка стрибнула на 1,92 метра.

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Теги: Новини України Спорт Юлія Левченко Легка атлетика
Джерело: 24 канал
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