Юлія Левченко виграла нагороду на змаганнях у Німеччині

Українська легкоатлетка Юлія Левченко стала третьою на міжнародному турнірі зі стрибків Internationales Springer-Meeting Cottbus у Німеччині.

Спортсменка усі висоти, включно з 1,96 м, долала з першої спроби. І лише на 1,98 метра планка не встояла. Тому Юля посіла третю позицію на змаганнях, на яких торік перемогла.

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Ще одна українська спортсменка, 17-річна Ярослава Магучіх, також добре себе зарекомендувала на змаганнях. Вона стала четвертою.

Перемогу ж на змаганнях здобула росіянка Марія Ласіцкене (2,02 м).

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