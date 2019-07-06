Юлія Левченко зупинилася за крок до нагород на етапі Діамантової ліги

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Юлія Левченко
Юлія Левченко / twitter.com

Три українки виступили на восьмому етапі "Діамантової ліги", який пройшов у Лозанні, що у Швейцарії. Жодна українська спортсменка не змогла завоювати нагороду.

Юлія Левченко посіла тільки 4-е місце у секторі для стрибків у висоту, а Ірина Геращенко – 6-е.

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Перше місце посіла Марія Ласіцкене з Росії, яка підкорила висоту 2,02. Друга сходинка дісталася Карині Таранді з Білорусі – 2,00. Третя – Мірела Демірева (Болгарія) – 1,97.

Ще одна українка Ольга Саладуха посіла 7-е місце в потрійному стрибку.

Перемогу в цій дисципліні здобула Катерині Ібаргуен з Колумбії – 14,89. Юлімар Рохас з Венесуели друга – 14,82. Ліадагміс Повеа з Куби третя – 14,77.

Що таке Діамантова ліга?Діамантова ліга – це легкоатлетичні змагання, засновані 2010 року Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій. Діамантова ліга замінила іншу серію змагань, Золоту лігу, старти в якій проводилися в період з 1998 до 2009 року. Серія стартів в рамках Діамантової ліги складається з 14 етапів, котрі відбуваються не лише на традиційних європейських аренах, але і в США, Китаї та Катарі. За головний приз змагань борються представники 9 бігових та 7 технічних легкоатлетичних дисциплін, як у чоловіків так і в жінок. Кожна з цих дисциплін представлена лише на 7 з 14 етапів.

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Теги: Спорт Юлія Левченко Легка атлетика
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