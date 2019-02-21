Юлія Журавок: З радістю б виступала в Росії, ми, спортсмени, дружимо з росіянами

Українська біатлоністка Юлія Журавок заявила, що з радістю б виступила на Універсіаді в російському Красноярську, куди українські біатлоністи, швидше за все, не поїдуть.

Спортсменка зізналася, що в хороших відносинах з російськими біатлоністами.

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Якщо чесно, я ще до кінця не знаю, поїдемо чи ні. Якщо ні... Я взагалі все це не розумію. Я б з радістю їздила й виступала і в Росії, і в інших місцях. Тим більше ми, спортсмени, дружимо з росіянами. Я особливо дружу з Вікторією Сливко. Ми дружимо і спілкуємося, проблем немає ніяких,

– цитують Журавок "РИА Новости".

Зазначимо, що заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул повідомив, що Україна не братиме участі в зимовій Універсіаді-2019, яка пройде в Красноярську з 2 по 12 березня, інформує ТАСС.

Раніше українська біатлоністка Юлія Журавок змогла здобути срібну нагороду на чемпіонаті Європи. Українка вдало виступила в індивідуальній гонці.

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