Юна легкоатлетка Магучіх визнана найкращою спортсменкою травня в Україні

Національний олімпійський комітет України назвав найкращого спортсмена і тренера за підсумками травня 2019 року.

Нагорода найкращого спортсмена дісталася висотниці Ярославі Магучіх, яка стала наймолодшою переможницею етапу "Діамантової ліги" в історії.

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На етапі у Досі Ярослава Магучіх стрибнула з особистим рекордом 196 см. Вона залишила позаду срібну призерку Олімпійських ігор-2016 болгарку Мірелу Демірєву та шведку Еріку Кінсі, які посіли 2 та 3 місця відповідно, й принесла рідній країні золоту медаль.

Ярослава не тільки стала наймолодшою переможницею змагань "Діамантова ліга" в історії їх проведення, а й виконала при цьому олімпійський норматив на Ігри в Токіо-2020 (196 см). На момент перемоги Магучіх було 17 років і 226 днів.

До слова, приз найкращого тренера вручили тренеру Ярослави Тетяні Степановій.

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