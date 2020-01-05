Юна українка Костюк вийшла у фінал кваліфікації престижного тенісного турніру

17-річна українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал кваліфікації тенісного турніру у Брісбені (Австралія). У півфіналі Марта перемогла представницю Словаччини Анну Кароліну Шмідлову.

Анна Кароліна Шмідлова – Марта Костюк 1:2 (7:5, 4:6, 3:6)

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У першому сеті Шмідловій вистачило одного брейку, щоб його виграти. Костюк мала два брейк-пойнти, але не скористалася шансом перевести сет у тай-брейк.

Уже в другому сеті один брейк дозволив виграти партію представниці України.

У третьому сеті тенісистки влаштували запеклу боротьбу: Костюк зробила три брейки та виграла матч.

У фіналі кваліфікації Костюк зіграє з Людмилою Самсоновою з Росії. Це буде перша зустріч тенісисток.

В основній сітці турніру у Брісбені зіграють Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.