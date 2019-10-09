18-річна українка Магучіх зізналась, коли планує бити рекорд України

Срібна призерка чемпіонату світу з легкої атлетики Ярослава Магучіх розповіла про те, як їй вдалося встановити молодіжний рекорд світу в стрибках у висоту (2,04 м).

Як відомо, 18-річна Магучіх з першої спроби взяла висоту в 2,02 метра, а потім українка з третьої спроби стрибнула на 2,04 метра і виборола срібло на дорослому чемпіонаті світу

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Адреналін зашкалював, і я хотіла піднімати планку все вище. Після моєї першої невдачі на 2.04 м я подумала: "Я можу взяти цю висоту", але після успішної спроби я не була впевнена, що зможу взяти ще й 2.06 м. Наступного року я все ще буду виступати у юніорів, тому я вирішила не брати висоту 2.06. Іншим разом, може, в наступному році.



Якщо чесно, я очікувала гарного виступу, приїхала в Доху добре підготовленою. Але до змагань не могла навіть повірити, що стрибну 2.04 метра,

– сказала Магучіх.

У 2020 році Ярослава виступить на чемпіонаті світу U-20 в Найробі, де стане головною фавориткою в секторі для стрибків у висоту. Відзначимо, що саме в столиці Кенії Магучіх виграла чемпіонат світу U-18 (2017 рік, результат 1,92 м).

Ярослава впритул наблизилася до національного рекорду України, встановленого у далекому 1995 році в Токіо срібною призеркою Олімпіади в Атланті, чемпіонкою світу-1999 Інгою Бабаковою. Тоді в японській столиці 28-річна Інга підкорила висоту 2,05.