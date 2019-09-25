Юна українка претендує на звання найкращого атлета Європи

Європейські олімпійські комітети (ЄОК) оприлюднили імена 5-и фіналістів, які балотуються на премію "Найкращий літній європейський юний спортсмен-2019". За підсумками голосування до числа лауреатів увійшла й українська легкоатлетка Ярослава Магучіх.

До п’ятірки фіналістів на звання найкращого юного атлета Європи також увійшли:

Франко Гргіч (Хорватія) – дворазовий чемпіон Європейського юнацького олімпійського фестивалю з плавання

Мадіс Міхельс (Естонія) – дворазовий чемпіон Європейського юнацького олімпійського фестивалю з велоспорту

Ліза Пуштай (Угорщина) – дворазова чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор з фехтування

Джорджиа Вілла (Італія) – триразова чемпіонка і володарка срібної медалі II Юнацьких Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики

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Нагадаємо, що за останній рік стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала чемпіонкою II літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Буенос-Айресі, а також перемогла на чемпіонатах Європи U-18 та U-20. Магучіх вже встигла чудово зарекомендувати себе і на дорослому рівні, здобувши блискучу перемогу на змаганнях "Діамантової ліги" в Досі та ставши наймолодшою переможницею в історії цих змагань. На сьомому етапі "Діамантової ліги" в американському Юджині вона подолала планку 2,00 м, ставши наймолодшою легкоатлеткою, якій підкорилася така висота.

26 жовтня під час проведення Генеральної асамблеї ЄОК відбудеться фінальне голосування НОКів Європи та лауреати, розподілені за його підсумками за місцями, будуть нагороджені на Гала-вечері відбудеться ввечері того ж дня. Спортсмен-переможець отримає спеціальну премію в сумі 15 тисяч євро, в той час як другий та третій фіналісти – 8 тисяч євро та 5 тисяч євро відповідно. Тим часом, спортсмени, що посядуть четверте та п'яте місця, отримають по 3 тисячі євро.

Премія ЄОК Петра Нуровського за найкращого європейського юного спортсмена Премія була заснована у 2011 році в пам’ять про видатного діяча олімпійського руху та колишнього президента Польського олімпійського комітету Петра Нуровського, який трагічно загинув в авіакатастрофі. Своїм прикладом та пам’яттю нагорода заохочує молодих спортсменів продовжувати свою кар’єру в елітних видах спорту, а також надихає майбутні покоління на виняткову поведінку на спортивних аренах і поза ними.