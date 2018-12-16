Юна українська біатлоністка прокоментувала подвійну перемогу на Чемпіонаті світу

535 Читать новость на русском
Катерина Бех
Катерина Бех / Федерація біатлону України

Українська біатлоністка Катерина Бех виграла спринт та гонку переслідування на юніорському чемпіонаті світу в словацькому Брезно-Осрблі. Дівчина розповіла, з якими труднощами зіштовхнулася під час змагань та завдяки чому вдалося перемогти.

"Сьогодні знову погода нам піднесла сюрприз – безпосередньо перед самим початком старту пішов дощ, і я думала, що лижі будуть трохи "підтуплювати". Але наша сервіс-бригада спрацювала на п'ять з плюсом, лижі протягом всієї гонки просто летіли! Я рада, що мені вдалося сьогодні впоратися з нервами і зі стрільбою. Дуже рада", – заявила після перемоги Катерина Бех.

Читайте також: Біатлон: календар гонок сезону 2018-2019

Спортсменка також розповіла про свої мрії у дорослому біатлоні.

"Ці дві медалі... Звичайно, я дуже рада їм! Будемо працювати і далі. Прагну до спорту вищих досягнень, тому хотілося б в майбутньому, вже в "жінках" показувати такі ж високі результати", – підсумувала Катерина Бех.

Нагадаємо, Катерина Бех спочатку виграла спринт на юнацькому чемпіонаті світу з біатлону, а згодом і гонку переслідування. Відтак на поточному чемпіонаті світу Катерина Бех набрала найбільшу кількість очок серед усіх спортсменок в трьох особистих гонках, і, згідно з новими правилами IBU, отримує їхню особисту квоту на заключний етап дорослого Кубку світу, який пройде наприкінці березня в норвезькому Холменколлені.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Хто знищував військовий потенціал ЗСУ у 1991 – 2014 роках: підозрюються всі міністри оборони
сьогодні
3629
Теги: Спорт
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
16 грудня 2018 19:43 Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
388
Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
16 грудня 2018 19:07 Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
1030
Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
16 грудня 2018 18:28 Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
4831
Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
16 грудня 2018 17:54 Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
2825
Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
16 грудня 2018 17:20 Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
771
Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
16 грудня 2018 16:23 Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
206
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук