Юна українська тенісистка пробилася у чвертьфінал Вімблдону

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Дарина Снігур
Дарина Снігур / Фото з відкритих джерел

Українка Дарина Снігур вийшла в чвертьфінал юніорського Вімблдону. У матчі третього кола вона обіграла американку Робін Монтгомері – 6:7, 6:1, 6:2.

Після поразки в першому сеті Дарина в двох наступних партіях зробила п'ять брейків і програла лише один гейм на своїй подачі.

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На шляху до чвертьфіналу Снігур перевершила Монтгомері по відсотку виграних м'ячів з першої і другої подачі, поступилася американці за кількістю віннерів (18 проти 34), але істотно перевершила її за невимушеними помилками (26 проти 54).

Наступна суперниця киянки на Вімблдоні визначиться в матчі між Чжен Ціньвень і Поліною Кудерметовою.

Дарина Снігур в поточному сезоні на кожному турнірі Великого шолома доходила до чвертьфіналу. На Australian Open перспективна українка зупинилася в півфіналі, а на Ролан Гаррос програла в 1/4 фіналу.

Раніше українська тенісистка Еліна Світоліна продовжила переможну ходу на Вімблдоні. В 1/4 фіналу українка перемогла 68 ракетку світу Кароліну Мухову.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Вімблдон
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