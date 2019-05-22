Юна українська тенісистка з перемоги стартувала на Roland Garros-2019

98 Читать новость на русском
Катерина Завацька
Катерина Завацька / tennisfoto.net

19-річна українська тенісистка Катерина Завацька успішно стартувала на Roland Garros-2019, який відбувається у столиці Франції Парижі.

Уродженка Луцька проходить кваліфікацію на Roland Garros і в першому раунді зустрічалася з представницею Бразилії Беатріс Хаддад Маєю.

Читайте також: Roland Garros-2019: Стаховський пробився у фінал кваліфікації, де зіграє з росіянином

У першому сеті 22-річна бразилійка зробила на один брейк більше, що дозволило їй виграти партію з рахунком 6:3. У другому сеті боротьба була не менш напруженою. Тенісистки спершу обмінялися двома брейками й справа йшла до тайбрейку.

За рахунку 5:4 Беатріс мала один матч-бол, але не зуміла його реалізувати. Згодом українка зробила брейк і виграла сет 7:5.

У вирішальній партії Завацька програвала 3:0, але зуміла повернутися в гру й практично зрівняла рахунок. За рахунку 3:2 на користь Беатріс бразилійка не змогла продовжити матч, відтак Завацька пройшла в наступний раунд.

У півфіналі кваліфікації Катерина зіграє проти грузинки Катерини Горгодзе. Також в 1/2 фіналу кваліфікації Roland Garros зіграє українка Ангеліна Калініна, яка протистоятиме росіянці Анні Блінковій.

blog_ava
Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ
сьогодні
50002
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Ролан Гаррос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хачеріді разом із сексуальною дружиною відпочиває на Мальдівах: фото
сьогодні 13:15 Хачеріді разом із сексуальною дружиною відпочиває на Мальдівах: фото
4559
Росія зіграє з США, Канада – зі Швейцарією: визначилися учасники 1/4 фіналу ЧС з хокею
сьогодні 11:20 Росія зіграє з США, Канада – зі Швейцарією: визначилися учасники 1/4 фіналу ЧС з хокею
457
Воротар українського клубу розповів про премії від "Динамо" за відібрані очки в "Шахтаря"
21 травня 19:55 Воротар українського клубу розповів про премії від "Динамо" за відібрані очки в "Шахтаря"
1170
"Ворскла" дивом перемогла "Десну" в Чернігові: відео
21 травня 18:55 "Ворскла" дивом перемогла "Десну" в Чернігові: відео
311
"Боруссія" Д офіційно придбала футболіста збірної Німеччини: фото
21 травня 17:16 "Боруссія" Д офіційно придбала футболіста збірної Німеччини: фото
337
Новини
Більше новин
Залиште відгук