Юна українська тенісистка з перемоги стартувала на Roland Garros-2019

19-річна українська тенісистка Катерина Завацька успішно стартувала на Roland Garros-2019, який відбувається у столиці Франції Парижі.

Уродженка Луцька проходить кваліфікацію на Roland Garros і в першому раунді зустрічалася з представницею Бразилії Беатріс Хаддад Маєю.

Читайте також: Roland Garros-2019: Стаховський пробився у фінал кваліфікації, де зіграє з росіянином

У першому сеті 22-річна бразилійка зробила на один брейк більше, що дозволило їй виграти партію з рахунком 6:3. У другому сеті боротьба була не менш напруженою. Тенісистки спершу обмінялися двома брейками й справа йшла до тайбрейку.

За рахунку 5:4 Беатріс мала один матч-бол, але не зуміла його реалізувати. Згодом українка зробила брейк і виграла сет 7:5.

У вирішальній партії Завацька програвала 3:0, але зуміла повернутися в гру й практично зрівняла рахунок. За рахунку 3:2 на користь Беатріс бразилійка не змогла продовжити матч, відтак Завацька пройшла в наступний раунд.

У півфіналі кваліфікації Катерина зіграє проти грузинки Катерини Горгодзе. Також в 1/2 фіналу кваліфікації Roland Garros зіграє українка Ангеліна Калініна, яка протистоятиме росіянці Анні Блінковій.