Юнацька збірна України не зуміла обіграти Сербію у відборі на Євро-2019, виграючи 2:0

Збірна України U-19 не надто вдало стартувала у відборі на Євро-2019. Українці не зуміли обіграти однолітків із Сербії. При цьому зрівняли рахунок серби у меншості.

Україна – Сербія 2:2

Голи: Цітаішвілі, 23, Сікан, 36 – Влахович, 45, 77 (пен)

Вилучення Беліч, 74 (Сербія)

Ще у першому матчі українці були попереду 2:0. У середині тайму Цітаішвілі відкрив рахунок у зустрічі. А на 36-ій хвилині Сікан подвоїв перевагу українців.

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Однак ще до перерви Влахович скоротив відставання. До речі, це був єдиний удар сербів у площину воріт у першій 45-хвилинці. Влахович же і забив другий гол – з пенальті на 77-ій хвилині. На цей час збірна Сербії грала у меншості – на 74-ій хвилині вилучили Беліча.

Ще до пропущеного голу збірна України могла збільшувати різницю у рахунку. На 70-й хвилині після удару Цітаішвілі м'яч влучив у каркас воріт.

Наступний матч українці проведуть з господарями відбірного турніру – Італією, в суботу, 23 березня. Після цього на них очікує матчі з Бельгією 26 березня. Путівку на Євро-2019, яке відбудеться у Вірменії з 14 по 27 липня, отримає тільки переможець групи.