Юнацька збірна України перемогла Албанію та наблизилася до виходу на Євро-2020

У другому турі кваліфікаційного раунду Євро-2020 юнацька збірна України (U-17) зустрічалася зі збірною Албанії. Перемога у цьому матчі наблизила українців до виходу до елітного раунду відбору Чемпіонату Європи.

Україна – Албанія 2:0

Голи: Дм. Шостак, 57, Мампассі, 84

Попри повну ігрову перевагу в першому таймі, забити "синьо-жовтим" так і не вдалося. З атак нашої команди почалася й друга половина зустрічі. Досить сказати, що за весь матч українці подали 15 кутових (суперник – жодного) і завдали по воротах суперника 18 ударів (албанці – один).

Читайте також: Легендарні футболісти київського "Динамо" гратимуть за аматорський клуб з Черкас

Відкрила ж рахунок збірна України на 57-й хвилині завдяки точному удару нападника "Карпат" Дмитра Шостака. Після цього тиск на ворота суперника не зменшився. І на 84-й хвилині українці таки змусили помилитися оборону албанців. Після передачі Лебедєва з кутового точним ударом відзначився захисник "Шахтаря" Марк Мампассі.

Це друга перемога для збірної України у кваліфікації Євро-2020. Перед тим українці перемогли Грузію 2:0. В останньому турі наша збірна зіграє проти Португалії. Перед цим португальці повинні зіграти проти Грузії. У випадку їх перемоги, саме у матчі Україна – Португалія і визначиться переможець групи. Матч відбудеться у вівторок, 19 листопада.

Дві найсильніші команди кожної з 13 груп й чотири кращі збірні, що посядуть треті місця (за результатами зустрічей із двома лідерами своєї групи), вийдуть до елітного раунду. Матчі цієї стадії відбудуться в березні 2020 року.

В елітному раунді всі учасники будуть розподілені на вісім груп. Переможці груп і сім кращих других команд (за результатами матчів із першою та третьою збірними своєї групи) вийдуть до фінальної стадії, де приєднаються до господаря Євро — Естонії. Фінальний турнір відбудеться в травні 2020 року.