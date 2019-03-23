Юнацька збірна України програла італійцям у відборі на Євро-2019

Збірна України U-19 доволі невдало зіграла проти Італії у відборі на Євро-2019. Юні українці поступилися господарям відбору 1:3.

Україна U-19 – Італія U-19 1:3

Голи: Цітаішвілі, 37 – Сальседо Мора, 38, Ріккарді, 45+1, Беттелла, 90+6

Українці першим забили. Знову відзначився Цітаішвілі. Та ще до перерви італійці не лише зрівняли рахунок, але й вийшли вперед. Вже за хвилину після голу українця, забив Сальседо Мора. А вже у доданий до першого тайму час відзначився Ріккарді.

У другому таймі зрівняти рахунок українцям не вдалося. Натомість Беттелла вже на шостій доданій хвилині до основного часу забив третій гол у ворота українців.

Після цієї поразки шанси українців вийти на Євро-2019 мінімальні. Путівку на чемпіонат отримає лише переможець квартету. В активі "синьо-жовтих" лише одне очко. Їх вони заробили у матчі проти Сербії. При цьому наші футболісти вели у рахунку 2:0. У вівторок, 26 березня, українці зіграють проти збірної Бельгії. Вони мають чотири очки, як і збірна Італії.