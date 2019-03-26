Юнацька збірна України розгромила Бельгію, але не пробилася на Євро-2019

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Юнацька збірна України
Юнацька збірна України / ФФУ

Футболісти юнацької збірної України U-19 не зіграють влітку у фінальній частині Євро-2019. Українці обіграли команду Бельгії, проте цього підопічним Сергія Нагорняка не вистачило для того, щоб посісти перше місце в групі.

Бельгія U-19 – Україна U-19 2:5
Голи: Буссаїд, 10, 69 – Холод, 19, Снурніцин, 54, Мудрик, 88, 90+5, Цитаішвілі, 90+2

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Шанси нашої команди пробитися на континентальний форум виглядали примарними. Для здобуття першої сходинки "синьо-жовтим" потрібно було перемагати Бельгію та сподіватися на на перемогу Сербії у паралельній грі. Із першим завданням наші хлопці впоралися.

Бельгійці двічі виходили вперед завдяки голам Буссаїда. Однак українська команда змогла відігратися, а наприкінці матчу забити ще тричі.

В паралельному матчі збірна Італії перемогла Сербію (2:0), стала переможцем групи і вийшла до фінальної частини Євро-2019.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" розпочали турнір чотирьох команд нічиєю із Сербією (2:2), а у другому матчі поступилися Італії (1:3).

Підсумкове становище команд у групі 7: Італія – 7 очок, Україна – 4, Бельгія – 4. Сербія – 1.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
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