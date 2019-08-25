Юнацька збірна України з футболу стала переможцем міжнародного турніру

Юнацька збірна України стала переможцем турніру Вацлава Єжека. У серії пенальті підопічні Володимира Єзерського виявилися сильнішими за господарів змагань — збірну Чехії.

Україна U-18 – Чехія U-18 0:0 (3:2 у серії пенальті)

Україна: Зновенко, Мащенко, Кулаковський, Кузик, Бражко, Слюсар, Здирко (Тлумак, 46), Волинець (Савенюк, 84), Соловйов, Кулалаєв, Брук (Чідомере, 87).

Поєдинок вийшов напруженим, ніхто не хотів поступатися. Чехи на правах господарів більше володіли м'ячем, однак підопічні Володимира Єзерського за першої ж нагоди намагалися вибігати в контратаку. Утім, за 90 хвилин забити м'яч не вдалося жодному із суперників, тому доля трофея вирішувалася в серії післяматчевих пенальті, яку краще виконали синьо-жовті, перемігши з рахунком 3:2.

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Відзначимо вдалі дії у воротах голкіпера "Дніпра-1" Мирослава Зновенка, який двічі парирував удари чехів, а ще одного разу суперник пробив повз ціль. У складі нашої команди пенальті реалізували Бражко, Кузик і Чідомере.



Нагадаємо, що за всю історію турніру, який проводиться з 1994 року, збірна України стала тріумфатором змагань уп'яте. На груповому етапі у 2019 році українці зіграли внічию зі Словаччиною, а згодом обіграли збірну Північної Македонії.