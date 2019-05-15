Юнацька збірна України з футболу розпочала підготовку до ЧС-2019 з нічиєї

Юнацька збірна України (U-20) з футболу в рамках підготовки до ЧС-2019 зіграла товариський матч з першоліговим "Колосом".

Україна U-20 – "Колос" 1:1

Голи: Цитаішвілі, 6 – Морозко, 86

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"Збірники" першими відкрили рахунок ще в першому таймі, проте за 5 хвилин до кінця матчу "Колос" зміг зрівняти рахунок.

Окремо варто зазначити, що не дивлячись на товариський характер матчу, поєдинок аж ніяк не відрізнявся миролюбністю, гравці часто йшли в стик, пару раз поштовхалися після фолів, а арбітр навіть показав пару жовтих карток.

Наступний спаринг підопічні Петракова проведуть в суботу, 18 травня. У суперниках – однолітки з ПАР.

До слова, чемпіонат світу U-20 пройде в Польщі з 23 травня по 15 червня. Збірна України в груповому раунді зустрінеться з командами США (24 травня), Катару (27 травня) і Нігерії (30 травня).

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