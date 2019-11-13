Юнацька збірна України з розгромної перемоги стартувала у відборі на Євро-2020

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Юнацька збірна України
Юнацька збірна України / УАФ

У своєму першому матчі в рамках кваліфікаційного раунду юнацького Євро-2020 збірна України U-19 зустрічалася з командою Естонії. І здобула розгромну перемогу.

Україна U-19 – Естонія U-19 4:0

Голи: М. Мудрик, 38, Шулянський, 45, Сікан, 63 (пен), Гірний, 77.
Нереалізований пенальті: М. Мудрик, 90

Із перших хвилин підопічні Олега Кузнецова захопили ініціативу. Досить сказати, що в першому таймі синьо-жовті зробили 13 ударів по воротах, причому дев'ять із них — у площину. Естонці відповіли тільки двома пострілами. Ці старання нашої команди принесли результат на 38-й хвилині, коли Михайло Мудрик скористався передачею Данило Сікана. Взяв участь Михайло Мудрик і в другому забитому м'ячі. На 45-й хвилині він асистував Артему Шулянському – 2:0.

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У перерві тренер збірної Естонії зробив чотири заміни, в надії на те, що його підопічним вдасться вирівняти гру. Певною мірою прибалтам це вдалося, однак на 63-й хвилині їх запал загасили Шулянський та Сікан. Перший заробив 11-метровий, а другий його реалізував. 3:0.

Втім, це був ще не вечір, оскільки на 77-й хвилині Гірний забив четвертий м'яч. У цьому випадку асистентом виступив Данило Хондак. 4:0. Могли українці забивати ще один м'яч, але Михайло Мудрик на 90-й хвилині не реалізував пенальті.

Попереду на юнацьку збірну України очікує ще два матчі. 16 листопада вони зіграють проти Словенії, а 19 листопада – проти Швеції. Варто нагадати, що саме Швеція є господаркою кваліфікаційних матчів у нашій групі.

До еліт-раунду вийдуть дві найсильніші команди з кожної групи й краща серед збірних, що посядуть треті місця (за результатами зустрічей із двома лідерами своєї групи). Матчі цієї стадії відбудуться навесні 2020 року. Переможці семи груп елітного раунду проб'ються до фінальної стадії, яка проходитиме в липні 2020 року в Північній Ірландії.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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