Юніорська збірна України взяла срібло на ЧС зі спортивної гімнастики
В Угорщині з 27 по 30 червня проходить юніорський чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. Українці вже мають перші здобутки.
Срібну медаль у командному багатоборстві вибороли Чепурний Назар, Костюк Володимир, Ковтун Ілля і Дмитро Шишко, набравши в цілому 159.828 бали, лише трохи поступившись команді з Японії.
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В персональній кваліфікації бронзу завоював Ілля Ковтун, заробивши 80.264 бала.
Зазначимо, що такий же результат набрав спортсмен з Японії Такер Кітазоно, але оскільки 2 перших місця зайняли представники Японії, за регламентом, бронзу віддали українському гімнастові.
Спорт 24 писав, що у скарбничці збірної України на Європейських іграх чергове поповнення. Гімнастка Влада Нікольченко здобула для нашої команди ще дві нагороди.