Юний болбой взяв участь у гольовій комбінації "Тоттенхема" в Лізі чемпіонів – відео
Вражаючий камбек "Тоттенхема" у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти "Олімпіакоса" (4:2) міг і не відбутися без участі хлопчика, який подає м'ячі (болбой).
Під час одного з ігрових епізодів, болбой швидко повернув м'яч гравцям "шпор", аби ті ввели його до гри.
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Після цього епізоду, лондонці забили у ворота суперника та зуміли зрівняти рахунок. Зазначимо, що до цього моменту "шпори" поступалися грекам із рахунком 1:2.
Головний тренер "Тоттенхему" Жозе Моурінью, побачивши безпосередню участь хлопчика в гольовій атаці, підійшов до нього та подякував йому за швидке введення ігрового знаряддя. "Особливий" тепло обійняв його та "дав п'ять".
У підсумку "Тоттенхем", програючи з рахунком 0:2, зумів створити неймовірний камбек та вирвати перемогу (4:2). Цей результат дозволив "шпорам" з другої сходинки кваліфікуватися до 1/8 фіналу турніру.