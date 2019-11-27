Юний болбой взяв участь у гольовій комбінації "Тоттенхема" в Лізі чемпіонів – відео

Вражаючий камбек "Тоттенхема" у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти "Олімпіакоса" (4:2) міг і не відбутися без участі хлопчика, який подає м'ячі (болбой).

Під час одного з ігрових епізодів, болбой швидко повернув м'яч гравцям "шпор", аби ті ввели його до гри.

Дивіться також: Фантастичний камбек "Тотенхема" та нічия "Реалу" з ПСЖ: результати Ліги чемпіонів 26 листопада

Після цього епізоду, лондонці забили у ворота суперника та зуміли зрівняти рахунок. Зазначимо, що до цього моменту "шпори" поступалися грекам із рахунком 1:2.

Головний тренер "Тоттенхему" Жозе Моурінью, побачивши безпосередню участь хлопчика в гольовій атаці, підійшов до нього та подякував йому за швидке введення ігрового знаряддя. "Особливий" тепло обійняв його та "дав п'ять".

Jose Mourinho makes sure the ball boy gets the respect he deserves for the assist



Class. pic.twitter.com/4zWt0Jxwco — Football on BT Sport (@btsportfootball) 26 ноября 2019 г.

У підсумку "Тоттенхем", програючи з рахунком 0:2, зумів створити неймовірний камбек та вирвати перемогу (4:2). Цей результат дозволив "шпорам" з другої сходинки кваліфікуватися до 1/8 фіналу турніру.