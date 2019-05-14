Юний форвард "Динамо" несподівано покине клуб влітку

Нападник "Динамо" Владислав Супряга наступного літа покине київську команду. Супряга повернеться до колишньої команди "Дніпро-1".

Про це повідомляє сайт dynamo.kiev.ua, посилаючись на футбольного менеджера В'ячеслава Заховайла. За його словами, Супряга виступатиме там на правах оренди.

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Цікаво, що саме з "Дніпра-1" Владислав Супряга перейшов до колективу Олександра Хацкевича. Його контракт з киянами розрахований на п'ять років.

Про вартість того трансферу нічого не повідомляється, але ЗМІ називали суму в 6 мільйонів євро. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Супрягу в 4,5 мільйони євро.

19-річний Супряга став гравцем "Динамо" в серпні минулого року, з тих пір взявши участь в 10 матчах першої команди, але голами не відзначався.

Зазначимо, що Супряга отримав виклик в збірну України U-20 і буде готуватися до чемпіонату світу. Світова першість серед команд U-20 (гравці не старше 1999 року народження) в Польщі розпочнеться 23 травня. У груповому етапі українська збірна зіграє з США (24 травня), Катаром (27 травня) і Нігерією (30 травня).

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