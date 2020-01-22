Юний фристайліст приніс Україні єдину нагороду Юнацьких Олімпійських ігор 2020

В останній день зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2020 представник України Орест Коваленко здобув бронзову нагороду. Коваленко піднявся на п'єдестал пошани у фристайлі.

У фінальних змаганнях у дисципліні "біг-ейр" юний Коваленко замкнув трійку лідерів з результатом 179.50.

До теми: Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: медальний залік

Перемогу здобув представник Чехії Матей Сванчер, а срібло – американець Кіран Фіган.

Чех набрав на 7 балів більше, аніж українець Коваленко. До срібла українцю забракло чотирьох балів.

Коваленко здобув єдину нагороду серед представників збірної України. Це дозволить Україні потрапити до медального заліку.

З однією бронзовою нагородою Україна перебуває у топ-30 медального заліку.

Коваленко став четвертим українцем, який виграв медаль на Олімпійських іграх у Лозанні. Українські спортсмени виграли три медалі у команді НОК.

Що відомо про змішану команду НОК?Це команда юнацьких Олімпійських ігор, що складається зі спортсменів, що представляють різні національні олімпійські комітети. Спортсмени з різних країн змагаються в одній команді.

У фіналі хокейного турніру у форматі 3х3 зійшлися два українці – Володимир Трошкін та Денис Пасько. Трошкін виграв золото, а Пасько – срібло.

Третю медаль здобула українська спортивна пара Софія Нестерова та Артем Даренський у складі "Team Vision".

Вони виграли бронзу у змаганнях змішаних інтернаціональних команд з фігурного катання.