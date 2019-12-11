Юний голеадор "Барселони" Фаті побив черговий рекорд: відео

Молодий талант "Барселони" Ансу Фаті став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів. Подія трапилася у виїзному матчі каталонського клубу проти італійського "Інтера".

Увійшовши у гру на 85-ій хвилині, Фаті забив переможний гол вже через хвилину свого перебування на полі.

До слова: "Інтер" прикро програв "Барселоні" та залишився за бортом Ліги чемпіонів: відео

Точним ударом у кут ворі з-за меж штрафного майданчика юний голеадор не залишив шансів для Саміра Хандановіча – 1:2 на користь "блаугранас".

Завдяки цьому голу Ансу Фаті став наймолодшим футболістом, який відзначився у мачі Ліги чемпіонів у віці 17 років і 40 днів. Таким чином він побив рекорд 22-річної давнини – у 1997 році гравець "Олімпіакоса" Пітер Офої-Куайє відзначився у воротах "Русенборга".

Цікаво, що це вже не перший рекорд для молодого таланта "Барселони". Наприклад, дебютувавши у серпні 2019 року в Ла-Лізі, він став наймолодшим дебютантом клубу в чемпіонаті за останні 78 років і другим за всю історію клубу.

Крім того, свій перший гол Фаті забив ще до свого 17-річчя – у грі проти "Осасуни". Таким чином він став наймолодшим голеадором каталонського клубу у чемпіонаті, випередивши Бояна Кркіча і Ліонеля Мессі.

Гол Ансу Фаті у ворота "Інтера": дивіться відео